السودان يعلن حجم المساعدات المباشرة للعائلات المحتاجة

2020/09/28 | 01:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقّع الاتحاد الأوروبي وعدد من دوله والبنك الدولي الأحد اتفاقية بـ188 مليون دولار (نحو 161 مليون يورو) لتمويل مساعدة مباشرة للعائلات المحتاجة في السودان، وفق ما أفادت وكالة السودان للأنباء.

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