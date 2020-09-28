كعبة الشمس البرتقالية...! - احمد جمعة

2020/09/28 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة لو سألتُك ماذا يكمن وراء جدار هذه البناية، ولم يسبق لك أن رأيت ما ورائها...ماذا تتخيَّل؟ صف ما تتخيّلهُ دون أن تكون محرجًا...عالم الرواية، خيالٌ واسع، وهم، سراب، خرافة تسْبُكها من قعرِ خيالك وترسمها على ورقةٍ بيضاء أو مونتور كمبيوتر، تسْعفكَ الحروف وهي ترقص مثل زمرة مجانين في حلبةِ سيرك...تتقاذفُك الشخصيات والحوادث بكتلٍ من الوقائع ولا يمكنك أن تتلافى شظاياها...هؤلاء الكتاب الذين تقرأ رواياتهم ......





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