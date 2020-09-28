الرئاسات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬تسابق‭ ‬الزمن‭ ‬لتفادي‭ ‬التهديد‭ ‬الامريكي

2020/09/28 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوّاب‭ ‬يرجحون‭ ‬حدوث‭ ‬مواجهات‭ ‬بين‭ ‬مليشيات‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬والقوات‭ ‬الامريكية بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬هددت‭ ‬واشنطن‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬قواتها‭ ‬ومصالحها‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬هجمات‭ ‬شبه‭ ‬يومية‭ ‬باغلاق‭ ‬سفارتها‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬توجيه‭ ‬ضربة‭ ‬قاصمة‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬الذي‭ ‬يُنظر‭ ‬إليه‭ ‬على‭ ‬أنّه‭ ‬حليف‭ ‬بارز‭ ‬لها‭.‬فيما‭ ‬اخذت‭ ‬القيادات‭ ‬السياسية‭ ‬لاسيما‭ ‬الحكومية‭ […]

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