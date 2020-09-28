2020/09/28 | 01:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نوّاب يرجحون حدوث مواجهات بين مليشيات موالية لإيران والقوات الامريكية بغداد- الزمان هددت واشنطن التي تتعرض قواتها ومصالحها في العراق الى هجمات شبه يومية باغلاق سفارتها في بغداد، الامر الذي قد يؤدي الى توجيه ضربة قاصمة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يُنظر إليه على أنّه حليف بارز لها.فيما اخذت القيادات السياسية لاسيما الحكومية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسات في العراق تسابق الزمن لتفادي التهديد الامريكي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئاسات في العراق تسابق الزمن لتفادي التهديد الامريكي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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