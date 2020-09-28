2020/09/28 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الرئيس الفرنسي ماكرون كان غاضباً في مؤتمر صحفي بباريس على الطبقة السياسية في لبنان ولم يستثنِ أحداً، لكنّه شدّد على الثنائي حزب الله وحركة أمل في موقع المعرقل لإصلاحات تفضي الى إعادة هيبة الدولة والقضاء على الفساد السياسي الذي يهدّد كيان الدولة اللبنانية أمنيّاً ومالياً ومعيشياً .ولفت الرئيس الفرنسي الى أنهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أهو عراق أم لبنان؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أهو عراق أم لبنان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).