الأردن‭ ‬سيزوّد‭ ‬العراق‭ ‬الكهرباء في‭ ‬غضون‭ ‬عامين

2020/09/28 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع‭ ‬بين‭ ‬الغزي‭ ‬والزعبي‭ ‬لتنفيذ‭ ‬اتفاقات‭ ‬القمة‭ ‬الثلاثية عمان‭- ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬وقعت‭ ‬حكومتا‭ ‬الأردن‭ ‬والعراق‭ ‬الأحد‭ ‬إتفاقا‭ ‬تقوم‭ ‬بموجبه‭ ‬المملكة‭ ‬بتزويد‭ ‬العراق‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬بعد‭ ‬ربط‭ ‬شبكة‭ ‬الكهرباء‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الذي‭ ‬سيستغرق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عامين،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬رسمي‭ ‬أردني‭.‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الأردنية‭ ‬إنه‭ ‬بموجب‭ ‬الإتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬بواسطة‭ ‬الإتصال‭ ‬المرئي‭ […]

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