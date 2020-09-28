2020/09/28 | 01:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اجتماع بين الغزي والزعبي لتنفيذ اتفاقات القمة الثلاثية عمان- بغداد – الزمان وقعت حكومتا الأردن والعراق الأحد إتفاقا تقوم بموجبه المملكة بتزويد العراق الطاقة الكهربائية بعد ربط شبكة الكهرباء بين البلدين الذي سيستغرق أكثر من عامين، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية إنه بموجب الإتفاق الذي تم بواسطة الإتصال المرئي […]
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وقالت وكالة الأنباء الأردنية إنه بموجب الإتفاق الذي تم بواسطة الإتصال المرئي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن سيزوّد العراق الكهرباء في غضون عامين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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