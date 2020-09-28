أكثر من مليون وفاة بفيروس كورونا المستجد في العالم

2020/09/28 | 02:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا عتبة المليون في العالم منذ ظهوره في الصين، في ديسمبر عام 2019، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس بالاستناد إلى مصادر رسمية حتى الساعة 22:30 بتوقيت غرينتش، الأحد.

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