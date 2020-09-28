800 حافلة لنقل زوار الأربعينيَّة

2020/09/28 | 02:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: علا ثامر

سخَّرت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة الى وزارة النقل 800 حافلة من اسطولها للمشاركة في نقل زوار اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

وقال مدير عام الشركة المهندس كريم كاظم حسين لـ"الصباح": تم تشكيل غرفة عمليات لاتمام التحضيرات والاستعدادات للمشاركة بنقل الزوار الوافدين الى مدينة كربلاء المقدسة، كاشفا عن تهيئة 800 حافلة لنقل الاعداد الكبيرة المتوقع قدومهم الى المدينة المقدسة.

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