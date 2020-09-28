8 ملايين جرعة حصة العراق من لقاح كورونا

2020/09/28 | 02:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: شذى الجنابي

كشفتْ وزارة الصحة عن أن العراق ضمن توفير 8 ملايين جرعة لقاح لمكافحة كورونا كدفعة اولى، وسيتم العمل على تجهيزها ضمن التحالف الدولي للتحصين واللقاحات.

وقال مدير عام الصحة العامة بوزارة الصحة الدكتور رياض الحلفي لـ"الصباح": ان التحالف العالمي للتحصين واللقاحات عمل على التعاقد مع أكثر الشركات تقدما في انتاج اللقاح من بينها شركة (آسترازينيكا) الشريكة لجامعة أكسفورد وشركتا (فايزر) و(موديرنا). واكد الحلفي ان العراق له الاولوية بتجهيز اللقاحات وسيعقب الدفعة الاولى تجهيزه بجرعة ثانية مماثلة ليصبح المجموع 16 مليون جرعة من اللقاحات التي ينبغي تطعيمها مرتين لتكوين الاجسام المناعية.

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