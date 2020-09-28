الولايات المتحدة تستعد لمناظرات ترامب وبايدن

2020/09/28 | 02:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أوهايو – واع

يتواجه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن في أولى المناظرات التلفزيونية بينهما في إطار سباق الرئاسة الأميركي، يوم 29 أيلول الجاري.

وأعلن مدير المناظرة التي ستقام بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو، أنّ المواجهة –ومدّتها 90 دقيقة– ستتمحور حول ستّة ملفات هي: جائحة «كوفيد–19» و«المحكمة العليا» و«الاقتصاد» و«القضايا العرقية والعنف»، و«حصيلة أداء كلّ من ترامب وبايدن» و«نزاهة الاستحقاق الرئاسي» المقرّر في الثالث من تشرين الثاني المقبل.

وأوضح كريس والاس المذيع في شبكة «فوكس نيوز» أنّ المناظرة ستقسّم إلى ستّة أجزاء مدّة كلّ منها 15 دقيقة، مشيراً إلى أنّ هذه الموضوعات قد تتغيّر إذا ما طرأت مستجدّات.

ولفت والاس إلى أنّه قرّر نشر محاور المناظرة «من أجل التشجيع على إجراء نقاشات معمّقة للقضايا الرئيسية التي تواجه البلاد».

وستبدأ المناظرة في الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء في جامعة «كيس ويسترن ريزيرف» وستكون الأولى من بين ثلاث مناظرات مقرّرة بين ترامب وبايدن.

وكان قادة ديمقراطيون بينهم رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، قد دعوا بايدن إلى عدم مناظرة ترامب، لكن حملة نائب الرئيس الأميركي السابق أكدت قدرته على مواجهة الرئيس الجمهوري.

وستُجرى المناظرتان اللاحقتان بين ترامب وبايدن في 15 و22 تشرين الأول المقبل في ميامي بولاية فلوريدا وفي ناشفيل بولاية تينيسي على التوالي.

أما نائب الرئيس مايك بنس والمرشّحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس السناتورة كامالا هاريس فسيتواجهان بمناظرة وحيدة يوم 7 تشرين الاول في ليك سيتي بولاية يوتاه.

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