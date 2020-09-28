محكمة جزائرية تقضي بسجن ناشط في الحراك لثلاث سنوات

2020/09/28 | 03:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جزائرية، الأحد، بالسجن مدة ثلاث سنوات بحق أحد نشطاء "الحراك" الذي أدى إلى استقالة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، العام الماضي، وفق ما أفادت "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين".

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