يمين الوسط يحتفظ بالأغلبية في مجلس الشيوخ الفرنسي

2020/09/28 | 03:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

يتجه حزب الجمهوريين الذي يمثل يمين الوسط نحو الاحتفاظ بأغلبيته في مجلس الشيوخ الفرنسي، بعد الانتخابات التي جرت يوم الأحد لنيل نصف عدد مقاعد المجلس الـ384.

وقال جيرار لارشيه زعيم حزب الجمهوريين: "هذه الانتخابات، في السياق الاجتماعي والاقتصادي والصحي الحالي، تجعل يمين الوسط الذي يمثل الأغلبية، يشعر بالارتياح".

وأظهرت النتائج الجزئية أيضا أن حزب الخضر حقق مكاسب، مع إعلان قياديين فيه أنهم يتوقعون أن يصبحوا قادرين على تشكيل مجموعة تعطي الحزب نفوذا أكبر في مجلس الشيوخ.

ويتمتع مجلس الشيوخ بنفوذ أقل من نفوذ الجمعية الوطنية، وهي المجلس الأدنى بالبرلمان وفي حالة الاختلاف فإن الكلمة الأخيرة للجمعية الوطنية.

ويسيطر حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي يتزعمه ماكرون على الجمعية الوطنية بدعم من حزب صغير شريك.

المصدر: RT

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