قرار قضائي بتعليق حظر تيك توك في الولايات المتحدة.. لكن

2020/09/28 | 04:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر قاض في ولاية واشنطن الأميركية مؤقتا قرارا، الأحد، بتعليق حظر تحميل تطبيق "تيك توك" الصيني، الذي أصدرته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مؤخرا.

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