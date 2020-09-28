2020/09/28 | 04:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماكرون يهاجم ساسة لبنان وحزب الله ..هل تسرع الطبقة السياسية في لبنان باستغلال فرصة باريس الأخيرة؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يهاجم ساسة لبنان وحزب الله .. هل تسرع الطبقة السياسية في لبنان باستغلال فرصة باريس الأخيرة؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون يهاجم ساسة لبنان وحزب الله .. هل تسرع الطبقة السياسية في لبنان باستغلال فرصة باريس الأخيرة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).