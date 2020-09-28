إيراني يضرم النار في عيادة رفضت استقباله

2020/09/28 | 04:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة شيراز جنوب إيران امس الأحد، إقدام أحد المراجعين على إضرام النار في عيادة طبية بعد رفض القائمين عليها علاجه لعدم توفر المال اللازم لديه.وقال موقع “آزادي” المحلي، إن الرجل واجهته مشكلة بتوفير مبلغ مالي للعلاج، وراجع عيادة “كيمياء” الطبية في مدينة شيراز، حيث تشاجر مع أحد أطبائها رفض معالجته.ونقل الموقع عن […]

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