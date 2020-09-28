السعودية تعلن انعقاد قمة الـ20 في موعدها

2020/09/28 | 04:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت السعودية فجر الاثنين، أن قمة زعماء دول مجموعة العشرين ستنعقد بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 نوفمبر.وورد في بيان عن الحكومة السعودية: “ستركز القمة على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة […]

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