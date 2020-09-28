نجاة برلماني وقائد عسكري ومقتل عنصري أمن في تفجير شمال العراق

2020/09/28 | 04:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أفاد مصدر عسكري عراقي في تصريح صحفي أمس الأحد، بأن عنصري أمن قتلا جراء تفجير شمالي البلاد، استهدف موكبا ضم نائبا بالبرلمان وقائدا للحشد الشعبي.وقال النقيب إحسان الجميلي، الضابط في الجيش، في تصريح صحفي ، إن “عبوة ناسفة استهدفت موكبا ضم نائب تحالف الفتح، عباس الزاملي ومعاون قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي […]

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