تزامنا مع اشتباكات أذربيجان وأرمينيا.. الليرة التركية تواصل تراجعها

2020/09/28 | 05:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة رويترز إن الليرة التركية هوت أكثر من 1.6 في المئة من قيمتها في مقابل الدولار الأميركي في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الإثنين

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