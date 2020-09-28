بعد الحظر الأميركي.. انهيار أسهم عملاق الرقاقات الإلكترونية الصيني

2020/09/28 | 06:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسهم شركة "سميك" الصينية العملاقة لصناعة الأجهزة شبه الموصولة (الرقاقات) في هونغ كونغ، إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية شهر مايو، بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودا على صادرات الشركة بسبب مخاطر الاستخدام العسكري.

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