في حملة أمنية كبرى.. وزير الداخلية يداهم البتاوين

2020/09/28 | 06:33 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأشرف وزير الداخلية عثمان الغانمي، على حملة أمنية كبرى في منطقة البتاوين وسط بغداد.وجاءت هذه العملية على وفق معلومات استخبارية دقيقة، نفذتها قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات، وفرقة الرد السريع، والتي تهدف إلى فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون وتفتيش هذه المنطقة ومداهمة أوكار المتاجرين ومتعاطي المخدرات والبحث عن المطلوبين المتورطين بحالات الخطف والتسليب، فضلا عن إغلاق صالات القمار ومحال الخمور والفنادق غير المرخصة، وأماكن الدعارة والمتاجرة بالبشر، وضبط الأسلحة غير المرخصة.وقد أسفرت العملية عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بمواد قانونية مختلفة.

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