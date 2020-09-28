كيف استفاد

2020/09/28 | 07:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن المراهق الإسباني أنسو فاتي، من قيادة فريقه برشلونة إلى فوز كبير على ضيفه فياريال بأربعة أهداف مقابل صفر في أول مباراة للعملاق الكتالوني في "الليغا" لهذا الموسم.

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