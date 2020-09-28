ما تعسّرَ من الحبّ الرجيم - جواد كاظم غلوم

2020/09/28 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_كاظم_غلوم عمراً حملتُـك في كفوف الراحة التعبى ..



ولكنْ ما مللتْ فيضاً سفحتُ من الدموع على عنادكَ ..



صار نهرا جاريا لكنّ خطوَك واقفٌ صنَـما كسيحاً ..ما دنوتَ وما قربتْ تبقى جمادا قاحلا ، كِلسا عتيقا ما نقعتْ شمساً أضأتُ على سمائك غير أنك ما بزغـتَ ولا طلعت سمّاً لعقتُ فما عطفتَ وما حنوْت عميتْ عيوني ظلمةً خرساء ؛ لكنْ ما سفـرْتْ وذاك ليلُكَ دون شمعٍ ، دون ضَيٍّ ما أنرْت < ......





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