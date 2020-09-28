2020/09/28 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رواء_محمود_حسين تفكيك منهج (نقد العقل الإسلامي) وتقويم مشروع (الإسلاميات التطبيقية) عند محمد آركونتأليفد.



رواء محمود حسينبسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125].



الإهداءإلى الدكتور طه عبد الرحمن من أجل (روح الحداثة) ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقد الاركونية / الحلقة الأولى - رواء محمود حسين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقد الاركونية / الحلقة الأولى - رواء محمود حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).