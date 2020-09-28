نقض الكمال الإلهي لدى ديكارت - هيبت بافي حلبجة

2020/09/28 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيبت_بافي_حلبجة بعدما إنتقدناه في منهجيته بعناصرها الأربعة ، نود أن ننتقده في مفهومه عن الكمال الإلهي الذي أستدل عليه من خلال الإستنباط العقلي في العلاقة مابين وجودنا الناقص وأفتراض وجود إله كامل يفسر حقيقة وجودنا ، ولكي ندرك طبيعة هذا الإستدلال العقلي لامحيص من هذه المقدمات :المقدمة الأولى : حينما إنتقدنا منهجيته ، إنتقدنا العقم الجدلي المعرفي في العلاقة الوهمية مابين النظري التجريدي البليد ومابين الصحيح الإ ......





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