بريطانيا تستعد لإجراءات مخيفه لمنع موجه ثانية لكورونا

2020/09/28 | 07:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن استعداد الحكومة لفرض إغلاق شامل في غالية أنحاء شمال بريطانيا، وربما العاصمة لندن، وذلك لمكافحة تفشي موجه جديدة من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد.وقال التقرير الصادر عن الصحيفة البريطانية إنه بموجب الإجراءات الجديدة التي يجرى النظر فيها الان، سيتم إصدار قرار بإغلاق جميع الحانات والمطاعم والكافيهات لمدة […]

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