2020/09/28 | 07:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قررت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، عددا من القرارات بشأن عودة العمرة مرة أخرى، طبقا للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.وأعلنت الرئاسة العامة وفق ما نقلته صحيفة سبق السعودية منع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وذلك بسبب إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد.وقالت منطقة مكة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منع الوصول للكعبة.. قرارات مهمة للسعودية مع عودة العمرة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منع الوصول للكعبة.. قرارات مهمة للسعودية مع عودة العمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).