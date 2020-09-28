ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا بنسبة 21 %

2020/09/28 | 07:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /استطاعت حركة بيع السيارات في اوروبا تسجيل رقم قياسي جديد وفقا لشركة Jato لتحليل البيانات ، وبلغت حركة بيع السيارات الكهربائية والهجينة زيادة شعبيتها في جميع انحاء اوروبا خلال شهر أغسطس كما أكد موقع fleetnews البريطاني أن نسبة بيع السيارات الكهربائية والهجينة تمثلنموا بنسلة 212 % على أساس سنوي وقامت السيارات الهجينة باستحواذها على […]

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