طرق التغلب على مشكلة عدم تحميل التطبيقات من متجر جوجل وآبل

2020/09/28 | 07:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يعانى الكثير من المستخدمين أحيانا من مشكلة عدم التمكن من تحميل التطبيقات على متجر التطبيقات Google Play أو App Store حيث ترجع المشكلة إلى توقف التطبيق نفسه، أو قد تكون هناك مشكلة متعلقة بذاكرة التخزين الموجودة في التطبيق الخاصة بسجل البحث.وبحسب موقع Lifewire التقنى فإن مشكلة عدم القدرة على تحميل التطبيقات قد تكون […]

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