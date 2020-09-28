استفزازات مستمرة .. عملية إنزال جوي تركية على الحدود العراقية

2020/09/28 | 07:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشف مصدر عسكري كردي بالعراق، اليوم الإثنين، عن عملية إنزال جوي تركي على 9 قرى حدودية عراقية، وذلك في استمرار التعدي التركي على الأراضي العراقية.وقصفت طائرات تركية مناطق في إقيلم كردستان العراق، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية “واع”.وذكرت الوكالة أن طائرات تركية قصفت أطراف عدد من قرى ناحية باتيفا التابعة لقضاء […]

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