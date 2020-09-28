صور جديدة مسربة من هواتف آيفون الأربعة

2020/09/28 | 07:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تأجيلها الإعلان عن هواتف آيفون في مؤتمرها السنوي الذي أقيم منتصف سبتمبر الحالي، لا تزال التسريبات تطارد شركة آبل الأميركية فيما يتعلق بهواتفها الشهيرة المزمع إصدارها قريبا.

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