إمارة مكة تصدر قرارا جديدا للحد من تفشي كورونا

2020/09/28 | 08:07 - المصدر: NRT عربية

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معتمرون في المسجد الحرام

فوتو: ارشيف

منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قررت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، منع الوصول إلى "الكعبة المشرفة والحجر الأسود"، وذلك في إجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت إمارة منطقة مكة نقلا عن رئاسة شؤون الحرمين، في بيان أمس الأحد، 27 أيلول 2020، "يمنع الوصول للكعبة المشرفة والحجر الأسود، وسيكون الطواف خارج الحاجز الموجود حاليا".

وأعلنت، أنه "تم تجهيز فرق طبية متخصصة وأماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر".

‏‎وكشفت عن خطة الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام، وأنه سيتم تعقيم الحرم 10 مرات يوميا، وأن العملية ستتم قبل دخول كل فوج وبعد خروجه، ابتداء من الأحد المقبل.

وأشارت إلى أن توزيع ‎ماء زمزم على المعتمرين سيكون في عبوات مغلفة ومخصصة لهذا الشأن.

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