"معجزة" تنقذ شابا من الموت احتراقا في تحطم طائرة التدريب الأوكرانية

2020/09/28 | 08:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الناجي الوحيد من حادث تحطم طائرة عسكرية قتل فيها 26 شخصا، واصفا لحظات مؤلمة لرؤية زملائه يحترقون وسط جحيم من اللهب.

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