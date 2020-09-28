العنف الاسري في المجتمع العراقي - نور أمين

2020/09/28 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نور_أمين في ظل الظروف التي تعيشها الاسره العراقيه هناك مايقارب واحده من بين خمس نساء تتعرض للعنف الاسري حسب احصاءات حكوميه حيث تتعرض النساء الى اقسى انواع التعذيب الجسدي والنفسي نتيجة افكار ومفاهيم خاطئه تولدت لدى بعض الرجال بالمجتمع من اسباب العنف الاسري _ عوامل نفسيه تتمثل بالعقد النفسيه لدى بعض الرجال الذين يتجهون الى الاحساس بالرجوله عندما يمارس تعنيفه على المرأه التي يعتبرها اضعف منه جسديًا

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