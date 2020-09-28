أوكسفام تكشف كيف استفاد مصاصو الدماء الرأسماليون من الجائحة - ديجان كوكيك

2020/09/28 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ديجان_كوكيك يُظهر تقرير نشرته منظمة أوكسفام في 09 شتنبر بعنوان: “السلطة والأرباح والجائحة”، أن الطبقة الرأسمالية قد ملأت جيوبها خلال جائحة كوفيد 19.في خضم أعمق أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخ النظام الرأسمالي -حيث يتعرض عشرات الملايين من الناس لخطر الإصابة بفيروس قاتل، وتمت خسارة 400 مليون وظيفة، وانهارت 430 مليون شركة صغيرة، وتزايد عدد الأشخاص الذين يواجهون المجاعة بأكثر من الضعف بحيث وصلوا ......





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