اللجنة الاقتصادية: عدم السيطرة على منافذ الإقليم تقف خلفه اتفاقات بين بغداد واربيل

2020/09/28 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص .

بينت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، ان عدم سيطرة الحكومة الحالية على منافذ الإقليم وابوابها الاقتصادية تقف خلفها اتفاقات بين حكومتي بغداد واربيل .

وقالت جودة لـ /المعلومة/، ان “الفساد الموجود في المحافظات اكبر مما هو موجود في كردستان، وعلى الرغم مما لدى الإقليم من فساد لكنه عمل على تطوير محافظاته على عكس المحافظات الأخرى”.

وأضافت ان “الحكومة الحالية لن تتمكن من فرض سيطرتها على المنافذ الحدودية والابواب الاقتصادية في الإقليم، حيث هناك اتفاقات مسبقة بين الحكومتين”.

وبينت ان “الحكومة وفي حال استيفاء مابذمة الإقليم من أموال وفرض السيطرة على المنافذ الحدودية فأن رئيس الجمهورية برهم صالح (لن يسكت) خاصة انه حصل على حصص الإقليم بـ (المربع)”.



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