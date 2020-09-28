التربية تحدد موعد نتائج السادس الإعدادي

2020/09/28 | 08:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برشلونة يرفض عرضًا ضخمًا لبيع فاتي

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة قامت برفض عرض مالي ضخم لبيع أنسو فاتي، لاعب الفريق الشاب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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