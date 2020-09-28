الصحة تكشف إجمالي الجرعات التي سيحصل عليها العراق من لقاح كورونا

2020/09/28 | 08:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إجراءات وقائية من كورونا

فوتو: ارشيف

منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت وزارة الصحة، الاثنين، بأن العراق ضمن توفير 8 ملايين جرعة لقاح لمكافحة كورونا كدفعة اولى، فيما أشارت إلى انه سيتم العمل على تجهيزها ضمن التحالف الدولي للتحصين واللقاحات.

وذكر مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي، اليوم، 28 أيلول 2020، ان التحالف العالمي للتحصين واللقاحات عمل على التعاقد مع أكثر الشركات تقدما في انتاج اللقاح من بينها شركة (آسترازينيكا) الشريكة لجامعة أكسفورد وشركتا (فايزر) و(موديرنا).

واكد الحلفي، ان العراق له الاولوية بتجهيز اللقاحات وسيعقب الدفعة الاولى تجهيزه بجرعة ثانية مماثلة ليصبح المجموع 16 مليون جرعة من اللقاحات التي ينبغي تطعيمها مرتين لتكوين الاجسام المناعية.

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، قد أكد الأسبوع الماضي، أن العراق سيتسلم لقاحاً لفيروس كورونا بنسبة 20% من عدد سكانه، حيث قال

في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن "وزير الصحة أبلغنا بارتفاع نسبة الشفاء من كورونا إلى ما يقارب 80 بالمئة، فيما أبلغنا أن نسبة الوفيات بكورونا انخفضت إلى 2.7%.".

ولفت المتحدث الرسمي إلى اجتماع عبر الدائرة التلفزيونية سيعقد بين وزراء الصحة لإقرار استلام العراق للقاح كورونا بنسبة 20 بالمئة من عدد سكانه.

جدير بالذكر ان وزارة الصحة والبيئة، قد أعلنت أمس الأحد، تسجيل 3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثلت 3755 حالة للشفاء.

وجاء في بيان للوزارة أنه "تم تسجيل 3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، وتماثل 3755 حالة للشفاء، فيما سجلت وفاة 55 حالة".

وأضاف البيان، أن "أكثر المناطق التي سجلت أعلى حالات شفاء هي بغداد الكرخ بواقع 620 حالة".

ر.إ

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