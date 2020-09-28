صور مسربة لهواتف آيفون 12 ’ماكس برو’

2020/09/28 | 08:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بعد تأجيلها الإعلان عن هواتف آيفون في مؤتمرها السنوي الذي أقيم منتصف سبتمبر الحالي، لا تزال التسريبات تطارد شركة آبل الأميركية فيما يتعلق بهواتفها الشهيرة المزمع إصدارها قريبا.



وكشفت التسريبات الجديدة صور الهواتف الـ4 الجديدة، مما شكل مفاجأة كبيرة لدى المتابعين، خاصة في ظل الانكماش الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

واستعرض اليوتيوبر الشهير فيليب كوروي هواتف آيفون الجديدة ومواصفاتها الكاملة، إضافة إلى أبرز الفروقات بينها.

يقول كوروي: "إن هاتف آيفون 12 ماكس برو بمقاس 6.7 بوصة سيعتبر رائدا هذا العام".

وأضاف خلال فيديو نشره على موقع يوتيوب: "كان آيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس متشابهان، لكن النسخة الجديدة من الهاتفين أكثر تميزا".

وأشارت التسريبات إلى أن سعر الآيفون 12 برو ماكس ذو التصميم القوي، سيبدأ من 1199 دولار.

وأكد موقع "ماشابل" في وقت سابق، أن أحد مفاجآت آبل هذا العام هو هاتف آيفون 12 ميني، وهو أصغر هاتف بين جميع هواتف آبل، بينما سيطلق على الهواتف الثلاثة الأخرى: آيفون 12 وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس.

ويرجح أن تعلن آبل رسميا عن أجهزة الهاتف الجديدة في 13 أكتوبر القادم، ليتم طرح الجهاز في الأسواق في نوفمبر.

وستميز الرقاقة الجديدة هواتف آيفون 12، بالطريقة ذاتها التي ميزت بها رقاقة "إيه 12" إصدارات عام 2018، مثل "إكس آر" و"إكس إس".

وقالت آبل إن الرقاقة الجديدة، ستكون أسرع بنسبة 40 في المئة من "إيه 12" وسيزيد أداء وحدة معالجة الرسومات GPU بنسبة 30 في المئة.

ويتكون آيفون 12 ميني من شاشة 5.4 بوصة، بينما يبلغ حجم آيفون 12، 6.1 بوصة، وآيفون 12 برو وآيفون برو ماكس 6.7 بوصة، وجميعها بشاشات من نوع "أوليد".

ومن المقرر أن تدعم الهواتف الأربعة شبكة الجيل الخامس " 5G"، وبمعدل تحديث 120 هرتز، كما يحتوي على شريحة A14 الجديدة.

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