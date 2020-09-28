زعماء العالم يتعهدون بحماية الكوكب من الدمار البيئي

2020/09/28 | 08:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد زعماء العالم لإطلاق تعهد لتضييق الخناق على التلوث البيئي، وتبني نظم اقتصادية مستدامة بحلول منتصف القرن الحالي، الاثنين، كجزء من "العمل الهادف" لوقف تدمير الطبيعة على كوكب الأرض، وفقا لصحيفة "الغارديان".

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