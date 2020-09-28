الامن النيابية: حكومتا المركز والاقليم مطالبتان بموقف رادع للاعتداءات التركية

2020/09/28 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

شدد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كاطع الركابي، على ضرورة قيام حكومتا المركز والاقليم باتخاذ موقف رادع ضد تركيا من اجل إيقاف اعتداءاتها على أراضي الإقليم، لافتا الى ان الكثير من القرى هجرها أهلها نتيجة استمرار القصف.

وقال الركابي لـ /المعلومة/، ان “حكومتا بغداد واربيل يجب ان يكون لهم موقف ورأي موحد إزاء استمرار القصف التركي لمناطق كردستان، والرد الفعلي على تلك الاعتداءات المتواصلة”.

وأضاف ان “الحكومتين في المركز والاقليم لم تبديا أي ردة فعل اتجاه الاعتداء التركي على مناطق الإقليم، حيث يتذرع الجانب التركي بوجود مجاميع الـ (بي كي كي) من اجل استهداف أراضي الإقليم والتوغل داخلها”.

وبين ان “الشعب العراقي يدفع الضريبة وأول المتضررين من القصف التركي، خاصة ان الكثير من قرى المناطق الشمالية هجرت منازلها وتركت أراضيها نتيجة القصف التركي المستمر لمناطقها، وبالتالي ينبغي اتخاذ موقف رادع لايقاف اعتداءات تركيا”.



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