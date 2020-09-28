2020/09/28 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

شكك المحلل السياسي حازم الباوي، بحقيقة تحويل كردستان ما نسبته 50% من واردات كردستان الى الحكومة المركزية في بغداد.

وقال الباوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “مساعي الهاء الشعب العراقي سيما محافظات الوسط والجنوب اللاتي تعاني ويلات الفقر والحرمان وتبعات التقشف المفروض وغير المبرر لا يمكن ان تنطلي على من يعلم جيدا ان اربيل ترفض تسليم دينار واحد الى الخزينة الاتحادية العامة عنوة”.

واضاف ان “الحكومة واللجان البرلمانية المعنية وايضا تشكيلات الرقابة مطالبة بمكاشفة الشعب بحقيقة كل الديون المليارية المترتبة على كردستان منذ 2003 حتى هذه الساعة وشمولها بالضرائب والجبايات وباقي موجبات التقشف المفروض فقط على محافظات الوسط والجنوب دون اي وجه حق”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الباوي: تحويل 50 % من واردات منافذ كردستان لبغداد بحاجة الى اثبات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الباوي: تحويل 50 % من واردات منافذ كردستان لبغداد بحاجة الى اثبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).