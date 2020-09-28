التربية تحدد موعد نتائج السادس الاعدادي

2020/09/28 | 08:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حددت وزارة التربية، الاثنين، الشهر المقبل موعدا لاعلان نتائج امتحانات السادس الإعدادي.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الوزارة قولها، إن “ًنتائج امتحانات السادس الإعدادي ستعلن الشهر المقبل”.

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