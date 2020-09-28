بلبلة في رطانة الموجة - فاروق سلوم

2020/09/28 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاروق_سلوم في كتاب المياه تطل الموجة،مجرد عدوى تنقلها الرياحفي الريح تهرول قمصان..ومناديل وألوانفي تراب الموجة كِسَرُ الأصداف واللُقىوهي تلقي ظلالها ، وتلقي رمادها..وتلقي المياهتلمح شواطى الروح عاصفة الضياعتلمح النهار في مناديله يلوّح..لعذرية الهواءلشعره النظيف..في مشط الأشجار البعيدة.وجهه يطل على الأسماء..على قائمة المفاتيح،على ارقام الغرف والملاذات والزوايا..يصنع وهو ......





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