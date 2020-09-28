انباء عن مغادرة السفير الامريكي ببغداد الى اربيل

2020/09/28 | 09:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر اعلامية أمس الاحد، ان السفير الامريكي ماثيو تولر غادر بغداد الى مقر القنصلية في اربيل ....

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