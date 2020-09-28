2020/09/28 | 09:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني في العراق، امس الاحد، مقتل انتحاري والعثور على 10 اوكار لعصابات داعش الارهابية في منطقة معيزيلة بمحافظة كركوك....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. مقتل انتحاري والعثور على أوكار لداعش في كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. مقتل انتحاري والعثور على أوكار لداعش في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).