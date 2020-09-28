أدويـة سامـراء تباشـر بإنتـاج مستحضر دايوفاسام المعالـج لإرتفـاع ضغـط الدم وقصور القلـب

2020/09/28 | 09:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

باشـرت كوادر بناية الزهراوي في الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن بإنتاج مستحضر دايوفاسام ( Diovasam 80 mg ) وحسب عقد التجهيز للسوق المحليـة .

وقال مدير عام الشركة الصيدلي عبـد الحميد عبـد الرحمن السالـم في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “هذا المنتج سيظهر بحلة جديدة وبتعبئة وتغليف ذات مواصفات قياسية ومتكاملة من حيث البلستر ( الشريـط ) والباكيت والنشرة الداخلية والكارتون الخارجي وبما يضاهي المنتجات المستوردة”.

وأضاف السالم، أن “هذا المستحضر يعتبر من العلاجات الفعالة لأصحاب الأمراض المزمنة وتحديداً الذين يعانون من إرتفاع ضغط الدم أو قصور القلب أو إعتلال الأعصاب السكري”، مشيراً إلى أن “المستحضر سيطرح إلى السوق المحلية وبكمية ( ٢٠٠ ) ألف بلستر ( شريط ) وبقيمة إنتاجية تقارب ( ٢٥٠ ) مليون دينـار”.

تجـدر الاشارة إلى أن شركة أدوية سامراء أستطاعت في الآونة الأخيرة أحداث طفرة نوعية في الإنتاج الدوائي من خلال الإعتماد على الشكل الجديد والفاعلية الأكيدة والرصانة لمستحضراتها التي نالت رضا الفرد العراقـي.



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