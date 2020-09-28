تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا في الصين

2020/09/28 | 09:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة- واع

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين ،اليوم الاثنين، أن البر الرئيسي سجل 21 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" في 27 ايلول، ارتفاعا من 14 إصابة سجلت في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن جميع حالات الإصابة الجديدة سجلت لدى وافدين من الخارج.

وتراجع عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 26 قبل يوم إلى 14 حالة، فيما لا تصنف الصين تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19".

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي بالصين 85372 حاة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

المصدر: "رويترز"

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