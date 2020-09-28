2020/09/28 | 09:40 - المصدر: عين العراق

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الاقتصاد

الأثنين 28 سبتمبر 2020 | 09:38 صباحاً | عدد القراءات : 5

نائب ينتقد تأخر صرف الرواتب: المالية تتذرع بعدم وجود سيولة

انتقد النائب منصور البعيجي، الاثنين، تأخر صرف رواتب الموظفين، مشدد على أن تطلق وزارة المالية الرواتب وان لا تتذرع بعدم وجود سيولة مالية.

وناشد النائب البعيجي، في بيان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"الايعاز الى وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الدولة وعدم تأخيرها لانها ستسبب اضرار اقتصادية كبيرة".

وأشار إلى، أن على "وزارة المالية ان تطلق الرواتب وان لا تتذرع بعدم وجود سيولة مالية لديها خصوصا وان الجهات المختصة اعلنت وجود السيولة المالية التي تغطي رواتب موظفي الدلة حتى الشهر الحالي فلماذا لاتطلق".

وقال البعيجي، على "الحكومة ان تضع حد لتأخير صرف رواتب موظفي الدولة وان لاتسمح بتأخير صرفها لاي سبب كان لانها حق طبيعي للموظفين جميعا نتيجة خدمة يقدموها، وتأخيرها اجحاف وظلم كبير لايمكن السكوت عنه".

وأضاف، "على الحكومة ان تقوم بواجبها على اكمل وجه وتوفر رواتب موظفي الدولة كونها مسؤولية وواجب الحكومة بتوفير الرواتب وباعتبارنا اعلى سلطة تشريعية بالبلد لن نقبل بتأخير مرتبات الموظفين والمتقاعدين يوم واحد

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