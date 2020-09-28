حالة الطقس: اجواء ممطرة تتعرض لها البلاد وتباين في درجات الحرارة

2020/09/28 | 09:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات حالة الطقس، الاثنين، الى احتمالية تعرض مناطق متفرقة من البلاد، الى حالة جوية ممطرة نهاية الأسبوع الحالي والأسبوع الأول من الشهر القادم.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في منشور له على فيسبوك تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (28 أيلول 2020)، إنه "لا تزال خرائط الطقس تشير مع كل تحديث للحالة الجوية الممطرة نهاية الأسبوع الحالي والأسبوع الأول من الشهر القادم، والتي متوقع أن تؤثر على مناطق متفرقة من البلاد خصوصا مناطق جنوب شرق البلاد وأقصى الشمال نتيجة تعمق حوض علوي ضعيف الفعالية، ولا تزال الحالة قيد المتابعة والتغيرات واردة جدا وحتى ذلك الحين متوقع أجواء مستقرة في جميع المناطق، كما ستشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفاً خلال اليوم لتبقى تتراوح ما بين انخفاض وارتفاع طفيف خلال الأيام القادمة".

واوضح، انه "من المتوقع أن تتحول الرياح إلى جنوبية شرقية على مناطق جنوب شرق البلاد البصرة وميسان وذي قار اعتبارا من اليوم، تليها مناطق شرقي المنطقة الوسطى الكوت وديالى خلال يوم الأربعاء، وتستمر حتى نهاية الأسبوع لترتفع معها معدلات الرطوبة النسبية يوم الأربعاء خصوصا مناطق جنوب شرق البلاد وربما تتشكل موجات الضباب الصباحي"، مبينا أن "المنطقة تعيش فترة انتقالية من فصل الصيف إلى فصل الخريف، حيث تكون المنظومة الجوية سريعة التغير".

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