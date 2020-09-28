تسريبات صور هواتف آيفون الـ 4 الجديدة (فيديو)

2020/09/28 | 09:40 - المصدر: NRT عربية

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هواتف آيفون الجديدة

فوتو: ارشيف

منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت تسريبات جديدة عن صور 4 هواتف آيفون جديدة من المقرر ان تطرحها شركة "آبل" الأميركية خلال الفترو المقبلة، وذلك بعد تأجيلها الإعلان عنها في مؤتمرها السنوي الذي أقيم منتصف أيلول الجاري.

وشكلت التسريبات الجديدة للهواتف الـ4 مفاجأة كبيرة لدى المتابعين، خاصة في ظل الانكماش الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث استعرض اليوتيوبر الشهير فيليب كوروي، هواتف آيفون الجديدة ومواصفاتها الكاملة، إضافة إلى أبرز الفروقات بينها.

وقال كوروي، خلال فيديو نشره على موقع يوتيوب "إن هاتف آيفون 12 ماكس برو بمقاس 6,7 بوصة سيعتبر رائدا هذا العام"، وتابع "كان آيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس متشابهان، لكن النسخة الجديدة من الهاتفين أكثر تميزا".

وأشارت التسريبات إلى أن سعر الآيفون 12 برو ماكس ذو التصميم القوي، سيبدأ من 1199 دولارا.

وأكد موقع "ماشابل" في وقت سابق، أن أحد مفاجآت آبل هذا العام هو هاتف "آيفون 12 ميني" وهو أصغر هاتف بين جميع هواتف آبل، بينما سيطلق على الهواتف الثلاثة الأخرى، آيفون 12 وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس.

وستميز الرقاقة الجديدة هواتف آيفون 12، بالطريقة ذاتها التي ميزت بها رقاقة "إيه 12" إصدارات عام 2018، مثل "إكس آر" و"إكس إس"، وقالت "آبل" خلال الحدث إن الرقاقة الجديدة، ستكون أسرع بنسبة 40 في المئة من "إيه 12" وسيزيد أداء وحدة معالجة الرسومات GPU بنسبة 30 في المئة.

ويتكون آيفون 12 ميني من شاشة 5,4 بوصة، بينما يبلغ حجم آيفون 12، 6,1 بوصة، وآيفون 12 برو وآيفون برو ماكس 6,7 بوصة، وجميعها بشاشات من نوع "أوليد".

ويرجح أن تعلن "آبل" رسميا عن أجهزة الهاتف الجديدة في 13 تشرين الأول القادم، ليتم طرح الجهاز في الأسواق في تشرين الثاني، ومن المقرر أن تدعم الهواتف الأربعة شبكة الجيل الخامس " 5G"، وبمعدل تحديث 120 هرتز، كما يحتوي على شريحة A14 الجديدة.

ر.إ

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