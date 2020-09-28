أسعار العملات الأجنبية في السوق العراقية

2020/09/28 | 09:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر "ناس" أسعار العملات الأجنبية والمعادن النفيسة لهذا اليوم الاثنين.



اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار : 123,250

سعر شراء الدولار : 122,250

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 116,25 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 127,73 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 768,50 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1857,10$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 41,58 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 41,10 دولار

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